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Куда может упасть доллар?

Курс доллара на торгах Московской биржи упал до минимальных значений с июля 2015 года, чему способствовал рост нефтяных котировок. Сегодня участники международного финансового рынка ожидают решение Федрезерва по процентным ставкам.



Заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в среду вечером – это самое главное событие не только текущей недели, но и декабря. Практически все эксперты убеждены в том, что Федрезерв повысит процентную ставку на сегодняшнем заседании. Об этом практически прямо говорила глава ФРС Джанет Йеллен. Этот сценарий уже заложен в текущие котировки на международных финансовых площадках. Однако, куда большее внимание будет приковано не столько к самой ставке, сколько к последующим заявлениям представителей ФРС, в том числе и госпожи Йеллен.

Если в ее речи будут звучать намеки на то, что Центробанк в следующем году повысит ставку несколько раз, это ударит по рисковым активам. В том числе, под удар попадет и рубль. А в случае, если заявления Джанет Йеллен будут носить более мягкий характер, российский рубль может получить поддержку.

Однако сейчас позитивная динамика на российском валютном рынке обусловлена, в первую очередь, ростом нефтяных цен после сделки ОПЕК и после того, как другие производители нефти, в том числе и Россия, поддержали решение о сокращении добычи. Как ожидается, сокращение добычи может привести к балансировке спроса и предложения уже в будущем году. На этом фоне котировки черного золота выросли до максимальных значений текущего года.



Сегодня на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 60 рублей 90 копеек, евро торгуется в районе отметки 64 рубля 85 копеек, индекс ММВБ упал до 2220 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются в районе 55$ за баррель.

Участники российского валютного рынка настолько поверили в позитив для рубля, что даже локальная коррекция на нефтяном рынке не способна привести к падению нашей валюты. Рубль держится на максимальных значениях за последние полтора года, несмотря на то, что североморский сорт Brent потерял уже 2$ от своих максимальных значений.



Что касается дальнейших перспектив российской валюты, то сейчас важно понимать несколько вещей. Первое - динамика рубля будет зависеть от нефтяных цен. А здесь участники рынка и эксперты ожидают продолжения

роста после сделки ОПЕК. Второе - нисходящий тренд в валютной паре доллар/рубль, который мы наблюдали в течении всего текущего года, сохраняется и, скорее всего, продолжится. Если доллар/рубль опустится ниже отметки 60, то нас ожидает снижение вплоть до 57-58 рублей за одну единицу американской валюты. В это достаточно трудно поверить, особенно с учетом ситуации в российской экономики и дефицита бюджета, но и такой сценарий можно рассматривать как вполне вероятный до конца текущего года. Однако, верится в такое развитие событий с трудом.



В любом случае, путь наверх у рубля будет достаточно сложен и тернист. Сейчас важно продавить отметку 60 рублей 80 копеек – это минимум октября 2015 года. Дальше на пути встанет психологический уровень в районе 60 рублей за одну единицу американской валюты. И только после этого нас ждет снижение вплоть до 57 – 58 рублей за доллар.



Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн