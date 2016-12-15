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Новогодний бюджет россиянина вырастет всего на 2%

Близятся длительные новогодние и рождественские праздники, которые являются самыми популярными в России. По результатам опроса, проведенного во всемирной паутине, Новый год большинство россиян встретят дома, за данный вариант проголосовало 76% участников. На даче или в гостях встретят праздник 11% россиян. Только 2% опрошенных указали, что встретят Новый год в ресторации или за границей.

Новогодний бюджет среднего россиянина составит 16,9 тыс. руб., что на 2% больше, чем в прошлом году. С учетом инфляции, то есть в реальном выражении, новогодний бюджет стал меньше. Деньги россияне потратят на подарки (43% всего бюджета), на еду и напитки (45%) и развлечения (12%). Самым популярным подарком в России остаются наличные. На втором месте у мужчин стоят различные гаджеты, у дам – путешествия. Однако это далеко не всем по карману. Чаще всего в России дарят не то, что хотели бы – шоколад и косметику.

До конфликта с Западом, девальвации рубля и экономического спада уровень рождественских трат в России был близок к европейскому уровню. В последнем докризисном 2013 году россияне потратили на Новый год €433, а европейцы – примерно €450. В 2016 году россияне потратят лишь €261. Однако нельзя сказать, что так сильно упало качество жизни. Просто теперь россияне дальнему зарубежью предпочитают внутренний туризм и поездки в Беларусь, а место итальянского и французского вина на праздничном столе заняла продукция из Крыма и Краснодарского края.

В заключение стоит сказать, что рост реальных частных доходов всегда запаздывает за восстановлением экономики. Экономический рост в 2017 году ожидается в размере 1-1,5%. А значит, в следующем году новогодние предпочтения и праздничные траты россиян окажутся примерно на текущем уровне.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари