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«Ростелеком» подключил свыше 1000 абонентов мобильной связи

«Более 1000 человек оценили удобство подключиться к четырем услугам в одной компании, воспользовались возможностью бесплатно общаться с близкими и родными по всей России и при этом получили 50% скидку за Домашний телефон, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Многие абоненты переключались на мобильную связь нашей компании всей семьей, а также воспользовались услугой MNP – сохранили свой старый номер телефона, но получили с «Ростелекомом» новые возможности общения».

В Иркутской области «Ростелеком» официально запустил услугу MVNO 16 ноября. Таким образом, компания предлагает комплексное решение всех коммуникационных задач как внутри дома или офиса, так и за их пределами. «Ростелеком» может стать единым поставщиком услуг связи для семьи или бизнеса, предлагая услуги стационарной телефонии, высокоскоростного доступа в интернет, телевидения, мобильной связи и различные дополнительные сервисы.

«Ростелеком» будет последовательно развивать полноценные пакетные предложения 4Play (4 услуги от одного оператора)». В 2017 году планируется реализовать единый счет для фиксированных и мобильных услуг. Особое внимание будет уделяться развитию семейных тарифных предложений, например, появится общий пакет интернета на несколько мобильных устройств и предложения, объединяющие домашний и мобильный интернет. Также начнется продажа абонентского оборудования в пакете услуг, предложение смартфонов и планшетов в рассрочку. На продаваемые устройства будут предустанавливаться мобильные приложения «Ростелекома» («Интерактивное ТВ», «Госуслуги», «Мой Ростелеком»).

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – домашний телефон, «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении дома доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. Компания традиционно является лидером в предоставлении телеком-услуг в сегментах B2B/B2G и запуск собственной мобильной связи позволит еще более укрепить эти позиции. «Ростелеком» предлагает крупным корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок, объединяющие основные услуги (фиксированная телефония, доступ в интернет, VPN и пр.) и мобильную связь. Для малого и среднего бизнеса появятся удобные коробочные решения в зависимости от количества сотрудников. В планах запуск M2M-платформы и предложение услуг на ее базе предприятиям различных отраслей. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам.

Подробнее об услугах «Ростелекома», регионах и правилах их предоставления, тарифах и опциях, проводимых акциях и их сроках можно узнать на сайте rt.ru, в ближайшем центре продаж и обслуживания, по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-1000-800.