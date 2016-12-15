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Братск встал на лыжи

В прошедшие выходные на стадионе жилого района «Северный Артек» состоялся городской семейный праздник «Братск, на лыжи!». Это событие организовали компании РУСАЛ и En+ Group, администрация Братска и Федерация лыжных гонок России.

Специально на лыжный праздник из столицы прибыли именитые спортсмены: Николай Зимятов - четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России и Александр Завьялов - трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, трехкратный чемпион СССР, единственный из советско-российских лыжников двукратный обладатель Кубка мира, заслуженный тренер России. Титулованные спортсмены с удовольствием общались с горожанами и рассказывали о перспективах развития спорта в Братске.

- Когда ты находишься в национальной сборной, тебе всегда помогут и всем обеспечат, - сказал Александр Завьялов. - Со спортивными школами, секциями сложнее - все упирается в финансирование. Отрадно, что в рамках проекта «На лыжи!» промышленные компании делают вложения в детский спорт. Это наше будущее!

Для гостей праздника была организована концертная программа. Участников викторин и конкурсов ждали подарки с символикой проекта «На лыжи!». Тренеры спортивной школы провели мастер-классы. Все желающие могли узнать, как правильно подобрать необходимый инвентарь, чтобы научиться катанию на лыжах. На главной трассе прошли гонки профессионалов и любителей. Завершил праздник красочный масс-старт Дедов Морозов.

«На лыжи!» - благотворительный проект, направленный на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок. Это комплексная инициатива, включающая серию выездных образовательных семинаров для тренеров начинающих групп, соревнования в рамках «Детского кубка», пропаганду лыжных гонок в школах, а также обеспечение действующих региональных сборных необходимой экипировкой и инвентарем. Проект реализуется на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области совместными усилиями компаний En+ Group, РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.

Очередной семейный спортивный праздник в рамках проекта «На лыжи!» пройдет в Шелехове 24 декабря одновременно на двух площадках – стадионах «Металлург» и средней школы № 6. Начало в 14 часов. После стартов взрослые и юные спортсмены смогут попить горячего чая с пирогами и поиграть с героями сказок. Для болельщиков и зрителей будут организованы веселые старты, игры и конкурсы. Приглашаются дети, взрослые и даже Деды Морозы. Будет весело и интересно!