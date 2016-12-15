Новости

АЭМЗ «накопил» перед своими работниками более 2,3 млн рублей долга

Прокуратура г. Ангарска в ходе проверки исполнения законодательства об оплате труда в ООО «Торговый дом «Ангарский электромеханический завод» установила, что у организации имеется задолженность по выплате заработной платы перед 39 работниками в размере более 2,3 млн рублей, возникшая в 2015 году.

При этом у руководства предприятия была финансовая возможность своевременной выплаты зарплаты, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Ранее пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщала, что руководство АЭМЗ не выдавало своим работникам деньги из личной заинтересованности. При этом сумма задолженности составила более 1,5 млн. рублей.

Прокурор города обратился в суд с заявлениями о принудительном взыскании просроченной зарплаты и направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Все иски рассмотрены и удовлетворены.

По результатам рассмотрения исков в отношении бывшего генерального директора торгового дома и действующего руководителя организации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты заработной платы свыше двух месяцев).

После возбуждения уголовного дела задолженность частично погашена, 18 работникам выплачено более 1,1 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела, а также полное погашение задолженности находится на контроле прокуратуры города Ангарска.