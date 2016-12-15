Новости

Группа ВТБ объявила стратегию на 2017-2019 гг.

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития группы ВТБ на 2017-2019 гг.

Новая стратегия Группы основана на следующих трех приоритетах:

Повышение рентабельности бизнеса – рост прибыли до более чем 200 млрд. руб. по итогам 2019 года.

Интеграция банковского бизнеса – объединение Банка ВТБ и ВТБ24 не позднее января 2018 года и построение единого универсального банка.

Модернизация – рывок в развитии современного клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической трансформации.

В основу стратегии заложен умеренно-оптимистический прогноз развития экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное восстановление темпов роста экономики до 2-2,4%, достижение целевого уровня инфляции в 4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка России до уровня 6% в 2019 году.

Целевой ROE Группы при этом планируется на уровне около 13-14%, а показатель эффективности расходов (cost-income ratio) – около 40%.

Группа планирует восстановление динамики кредитования, что позволит обеспечить рост кредитного портфеля Группы на уровне не менее 10% в год. При этом стратегия предусматривает опережающий рынок рост кредитования физических лиц и повышение доли розницы в кредитном портфеле.

Важной задачей является улучшение структуры фондирования – рост доли клиентских средств, в первую очередь – физических лиц, а также оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях.

Ключевой стратегический проект новой трехлетней стратегии – интеграция Банка ВТБ и ВТБ 24 – повысит управляемость и создаст единую высококонкурентную структуру, которая обеспечит эффективное взаимодействие бизнес-линий в решении совместных задач. Объединение банков также позволит достичь значительной оптимизации расходов и улучшить финансовые показатели Группы в целом.

Технологическая трансформация Группы предусматривает опережающее развитие цифровых каналов, существенное сокращение сроков вывода на рынок современных продуктов и сервисов для клиентов, развитие инструментов анализа данных и комплексную программу оптимизации и автоматизации процессов.

Розничный бизнес

В рамках утвержденной стратегии мы планируем расти в розничном сегменте бизнеса быстрее рынка. Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы с физическими лицами.

Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах – с 30% до 40%. Как результат – в активах Группы возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится устойчивее.

Важными задачами по оптимизации стоимости розничного фондирования станут рост доли средств массового сегмента – в том числе за счет активного развития Почта Банка, увеличение доли рынка по средствам физлиц до востребования не менее чем в 1,5 раза, а также значительное увеличение доли рублевых пассивов против валютных средств физлиц.

Решение данных задач обеспечит опережающее снижение стоимости фондирования Группы и, таким образом, окажет положительное влияние на чистую процентную маржу.

Объединенный банк ВТБ и Почта Банк должны стать лидерами по качеству сервиса и лояльности клиентов в своих сегментах. Важнейшей задачей по данному направлению станет существенное повышение качества, удобства и функциональности цифровых каналов – мобильного банка и интернет-банка.

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Приоритетом развития Глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (ГБЛ «КИБ») на ближайшие три года является повышение рентабельности бизнеса при дальнейшем усилении ведущих позиций в работе с крупными корпоративными клиентами. Реализации данного направления развития будет способствовать решение следующих стратегических задач ГБЛ «КИБ»:

Рост кредитования – не ниже рынка (около 8% в год) с адаптацией отраслевой структуры портфеля в соответствии с установленными приоритетами

Рост доли рынка в средних остатках на текущих счетах и в транзакционном обслуживании корпоративных клиентов - за счет повышения качества сервиса, предложения инновационных продуктов и модернизации существующей технологической платформы

Диверсификация клиентской базы за счет более конкурентоспособного ценообразования – решению этой задачи будет способствовать улучшение структуры фондирования.

Развитие продуктов и расширение географии бизнеса торгово-экспортного финансирования

Сохранение лидирующих позиций на рынке инвестиционно-банковского обслуживания в РФ и эффективное использование международного присутствия Группы для развития данного направления бизнеса

Средний бизнес

В работе с клиентами Среднего бизнеса стратегической задачей является существенное расширение клиентской базы и опережающий рост транзакционного бизнеса – остатков на счетах клиентов и безрисковых комиссионных доходов – запланирован рост, опережающий динамику рынка по данным продуктам почти в 3 и 4 раза, соответственно.

Для этого будет проведена трансформация бизнес-модели Группы в сегменте Средний бизнес. Во-первых, произойдет усовершенствование модели покрытия и кросс-продаж в верхнем сегменте Среднего бизнеса с внедрением детального планирования на уровне клиента. Во-вторых, планируется построение транзакционной модели привлечения массовых клиентов в нижнем сегменте.