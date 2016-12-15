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В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника подразделения миграционной службы

30 ноября 2016 года, в отношении бывшего начальника территориального пункта УФМС по Иркутской области в Боханском районе, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения миграционного законодательства.

В ходе проверки прокуратура района были выявила факты привлечения им к административной ответственности физического лица по ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение им иностранной рабочей силы.

Между тем установлено, что физическое лицо фактически иностранную рабочую силу не использовало, соответственно административное правонарушение, предусмотренное данной статьей, им не совершалось.

При этом о факте привлечения его к административной ответственности гражданин осведомлен не был, в протоколах и постановлениях по делу об административном правонарушении не расписывался.

Материалы проверки направлены в следственный орган. По результатам доследственной проверки в отношении бывшего начальника территориального пункта УФМС по Иркутской области в Боханском районе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

По результатам рассмотрения представления прокурора района обвиняемый был уволен с должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.