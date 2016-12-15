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В Слюдянском районе задержана грузовая фура с контрафактным алкоголем

В Слюдянском районе на контрольном посту полиции «Рубеж» остановлен большегрузный автомобиль с крепким алкогольным напитком – водка различного сортимента с признаками подделки акцизных марок. Сотрудники полиции изъяли порядка 8 тысяч литров алкогольной продукции, маркированной поддельными специальными федеральными марками.

В Слюдянском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов большегрузный автомобиль с полуприцепом, следовавший из Санкт-Петербурга в Читу. Водитель тягача предъявил документы на груз, в которых значилось, что перевозятся сухофрукты. Однако при досмотре полуприцепа полицейские помимо указанного в накладной груза обнаружили паллеты (поддоны) с крепким алкогольным напитком – водка различного сортимента с признаками подделки акцизных марок, общим объемом около 8 тысяч литров. Документы на алкогольную продукцию у водителя отсутствовали. Проверив специальным прибором специальные федеральные марки на бутылках с водкой инспектор ДПС установил, что они имеют признаки подделки, что вскоре было подтверждено криминалистической экспертизой.

Вся алкогольная продукция изъята и помещена на ответственное хранение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают владельца груза и поставщика контрафактной продукции.