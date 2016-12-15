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Котельной в Новой Игирме выделено 900 тонн угля из аварийно-технического запаса Иркутской области

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области выделило угольной котельной поселка Новая Игирма Нижнеилимского района 900 тонн угля из аварийно-технического запаса (АТЗ) Иркутской области. Об этом сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрей Капитонов.

Запас угля в котельной микрорайона Киевский составляет 205 тонн при суточном расходе около 40 тонн. Сегодня в Новую Игирму прибыли пять вагонов топлива из Красноярского края, еще столько же будет отгружено в ближайшие дни. До конца декабря котельная микрорайона Киевский получит суммарно для прохождения отопительного сезона 1,5 тыс. тонн угля.

– Постоянное выделение угля из аварийно-технического запаса Иркутской области – мера необходимая, но весьма затратная для областного бюджета. И, если мы говорим о кардинальном решении вопроса с Новой Игирмой на долгосрочный период, то это – строительство новых инженерных сетей, которые позволят переключить микрорайон Киевский на другой теплоисточник и закрыть неэффективную котельную, – отметил Андрей Капитонов.

Перебои с теплоснабжением отмечались в 18 пятиэтажных и 14 двухэтажных домах микрорайона, где проживает около 20% населения поселка Новая Игирма. Микрорайон Киевский отапливает одна из трех котельных поселка. Специалисты отмечают, что котельное оборудование в ней имеет завышенное потребление топлива и при этом очень низкую теплоотдачу.

МУП УК «Спектр», эксплуатирующая теплоисточник организация, находится в тяжелом финансовом положении. Нижнеилимский районный суд 12 декабря 2016 года удовлетворил поданный районным прокурором иск, связанный с отсутствием у МУП УК «Спектр» нормативного запаса топлива. Плановая погрузка топлива для котельной поселка Новая Игирма из Красноярского края была начата в рамках исполнения судебного решения. Дополнительно уголь был выделен министерством жилищной политики, энергетики и транспорта из АТЗ Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.