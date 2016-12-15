Связь-Банк объявил об акции для держателей карт VISA

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Связь-Банк объявил об акции для держателей карт VISA15 декабря 2016
Держатели карт Visa, выпущенных Связь-Банком (Группа Внешэкономбанка), могут принять участие в Новогодней промо-акции, организованной платежной системой VISA, совместно с партнером – сетью гипермаркетов «Глобус».
- С 14 декабря 2016 года по 14 января 2017 года совершите покупку от 1500 рублей в сети гипермаркетов Глобус.
- Оплатите покупку картой Visa.
- Зарегистрируйте чек на сайте visa.globus.ru.
Выиграйте один из подарочных сертификатов на покупки в гипермаркетах «Глобус» (сертификаты номиналом 3000 рублей, 2000 рублей, 1000 рублей).
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