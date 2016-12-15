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Россельхозбанк окажет рекламную поддержку российским фермерам

Россельхозбанк продолжает оказывать информационную поддержку российским фермерам и запускает конкурс, победители которого получат возможность принять участие в имиджевой рекламной кампании.

Участником конкурса может стать любой гражданин РФ, достигший возраста 18 лет и являющийся собственником или руководителем сельхозпредприятия в сегменте малого или микробизнеса. Фермеру достаточно до 15 декабря 2016 года включительно зарегистрироваться на сайте www.farmer-rshb.ru и опубликовать свою фотографию и рассказ в свободной форме о своем деле.

Победителями, которые будут определены в результате народного голосования, станут 10 участников, чьи рассказы наберут к 15 декабря 2016 года наибольшее количество баллов. Баллы начисляются за лайки (1 балл за каждый лайк) и репосты в социальных сетях (3 балла за репост). По итогам конкурса десятка призеров сможет стать героями имиджевой наружной рекламы под слоганом «Покупайте российское» в поддержку отечественных фермеров.

Россельхозбанк регулярно реализует информационные кампании, посвященные успехам программы импортозамещения продовольствия в России и достижениям конкретных фермерских хозяйств. Так, ранее в декабре 2016 года состоялся запуск проекта «Бизнес-успех», организованного Банком совместно с РБК для представителей малого и микробизнеса. Проект, в том числе, предусматривает конкурс для предпринимателей, победители которого получат рекламную поддержку на медиаплощадках РБК и обучение в известной бизнес-школе. Также в ноябре стартовала новая рекламная кампания Банка с участием известного российского фермера-сыровара Олега Сироты.