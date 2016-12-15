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Россельхозбанк запустил новогоднюю акцию для держателей «Путевой карты»

АО «Россельхозбанк» объявляет о запуске совместной акции с платежной системой Visa «Новогодний экспресс». В рамках акции держатели карт Банка тарифных планов «Путевая карта» и «Путевая карта с льготным периодом кредитования» могут получить в 2 раза больше бонусных баллов программы лояльности «Урожай» за расходные операции, совершенные в категории «повседневные покупки». К данной категории относятся супермаркеты, продовольственные магазины, химчистки, рестораны, такси, автозаправочные станции и аптеки. Предложение действует до 31 января 2017 года.

По условиям программы лояльности «Урожай» в качестве приветственного бонуса Россельхозбанк удваивает все начисления бонусных баллов в течение первых двух месяцев пользования картой. Таким образом, в рамках акции «Новогодний экспресс» новым клиентам – держателям «Путевой карты» категории Classic будет начисляться 8 бонусных баллов за каждые 100 потраченных рублей, при оплате покупок картой категории Gold – 10 бонусных баллов за каждые 100 рублей (1 балл равен 1 рублю РФ).

Новогоднее предложение Россельхозбанка позволит держателям «Путевой карты» еще быстрее накапливать бонусные баллы и приобретать на них желаемые вознаграждения.

Ознакомиться с подробными правилами акции можно на официальном сайте Банка.