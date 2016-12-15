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Промсвязьбанк запускает акцию «Легкий переход» для новых клиентов - компаний МСБ

Промсвязьбанк предлагает новым клиентам – компаниям МСБ специальные условия обслуживания при переходе из другого банка. В рамках специального предложения «Легкий переход» предприниматель может открыть расчетный счет в Промсвязьбанке без комиссии и получить три месяца бесплатного обслуживания. Выпуск корпоративной карты, оформление зарплатного проекта и выдача карт всем сотрудникам компании также осуществляется бесплатно.

Одно из преимуществ обслуживания бизнеса в Промсвязьбанке – удобный и функциональный интернет-банк. При открытии расчетного счета в рамках акции бизнес получает возможность бесплатно подключить PSB On-Line, бонусом подключается e-token.

Переход на обслуживание в Промсвязьбанк дает возможность бесплатно пользоваться сервисом проверки контрагентов до конца месяца подключения. Руководитель компании или главный бухгалтер получают три месяца льготного обслуживания по премиальной программе Промсвязьбанка Orange Premium Club. А специальные предложения от партнеров Промсвязьбанка позволят на льготных условиях воспользоваться юридической и финансовой помощью, решить задачи продвижения бизнеса.

Акция «Легкий переход» также предусматривает фиксированную ставку по эквайрингу - 1,95%, независимо от оборота, и бесплатный прямой документооборот с бухгалтериями 1С и «Мое дело».

Смена банковских реквизитов никак не отразится на взаимодействии предпринимателей с партнерами – банк предоставляет шаблон письма для уведомления контрагентов, а новые реквизиты клиент сможет выгрузить из интернет-банка.

«Для малых и средних компаний важно, чтобы банк был надежным партнером, который помогает управлять бизнесом. Развивая транзакционные продукты, мы отталкиваемся именно от потребностей предпринимателей. Помимо традиционных банковских операций Промсвязьбанк предлагает дополнительные небанковские сервисы, например, юридическое или бухгалтерское сопровождение. Мы понимаем насколько небольшим компаниям важно качество обслуживания по приемлемой цене, и сделали не только вход в банк максимально комфортным, но и последующее обслуживание удобным и необременительным», - отмечает директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

Ознакомиться с условиями акции «Легкий переход» и зарезервировать счет можно по ссылкеhttp://www.psbank.ru/Business/Offers/EasyTransition?from=inner_business_slide1