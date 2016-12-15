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Банк "Союз" предлагает кредит "Новогодний" для держателей зарплатных карт

Банк «Союз» предлагает специальный кредит наличными «Новогодний» для сотрудников компаний-партнеров и клиентов, получающих заработную плату на карты банка. Кредит можно получить на сумму до 3 млн рублей по ставке от 13,17% годовых.

Процентная ставка по потребительскому кредиту «Новогодний» ниже стандартного предложения банка и составляет от 13,17% годовых в рублях при условии страхования жизни и здоровья. Сроки кредита варьируются от 1 года до 7 лет (кратно 1 году). Ставка по кредиту – фиксированная и зависит от срока кредита: чем меньше срок, тем меньше ставка, что позволяет клиенту знать ее точный размер заранее, еще до принятия решения по кредиту.

Для большинства зарплатных клиентов банка действует предодобренное предложение, что значительно упрощает получение кредита. Оформить кредит «Новогодний» можно с 7 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г. в любом офисе банка.

Среди преимуществ следует отметить возможность получения потребительского кредита без поручителей и залога. Каждый клиент – держатель банковской карты может погашать кредит без очередей в любом банкомате банка (с функцией приема наличных) или переводом с карты на карту в любом банкомате банка. Можно сделать это дистанционно — через Интернет-банк или мобильное приложение, переводя средства с зарплатной карты.

Анна Игнатова, руководитель по развитию потребительского кредитования и комиссионных продуктов банка «Союз»:

- Банк "Союз" предлагает своим клиентам в преддверие Нового года оформить потребительский кредит по сниженным процентным ставкам. Мы запустили акцию заблаговременно перед новогодними праздниками, чтобы наши клиенты могли порадовать себя и своих близких, успели подготовиться и приобрести все необходимое. Банк «Союз» всегда стремится предлагать клиентам доступные кредиты, в полной мере соответствующие рыночным условиям. Одной из ключевых задач для нас является разработка интересных продуктовых предложений для сотрудников наших компаний-партнеров. Это касается и возможности получения заемных средств на более привлекательных условиях.