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Банк ВТБ вновь подтвердил высокий уровень прозрачности корпоративных закупок

В декабре 2016 года банку ВТБ в пятый раз был подтвержден высокий уровень прозрачности корпоративных закупок. Рейтинг присваивается Национальной ассоциацией участников электронной торговли на основании детального анализа действующей практики осуществления закупок крупнейшими государственными и корпоративными структурами.

Одним из основных факторов, влияющих на оценку участников рейтинга, является соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности закупочной деятельности. И ВТБ в очередной раз подтвердил свой статус финансовой организации с наивысшим рейтингом закупочной открытости.

Среди участников рейтинга органы федеральной и региональной власти, крупнейшие государственные корпорации и коммерческие предприятия России. Всего в рейтинге приняли участие более 426 заказчиков со всей страны.