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Сбербанк запустил новый интернет-банк для бизнеса

Сбербанк запустил новый высокотехнологичный интернет-банк для предпринимателей. В его основе — максимальное удобство для клиента.

Интерфейс стал интуитивно понятным — с ним смогут работать как специалисты в области финансов и бухгалтерии, так и предприниматели и стартаперы, которые только начинают свое дело. Дизайн разработан с учетом потребностей клиентов. Клиент моментально при входе видит статус исполнения операций и может в один клик совершать наиболее частые действия. Система всегда «ведёт» пользователя по его задачам, подсказывая, сколько документов нужно подписать, а сколько отправить в банк.

Новый интернет-банк отличается расширенной функциональностью. Клиенты смогут управлять корпоративными картами, отправлять заявки на кредит онлайн, отчитываться перед государственными органами и многое другое. Отличительная особенность новой системы — возможность подключить и использовать дополнительные сервисы от сторонних разработчиков в разделе «Магазин». Например, сервисы для финансового планирования и ведения бухгалтерии онлайн.

«Мы хотим дать возможность предпринимателям решать большую часть задач удаленно и поэтому стремимся обеспечить их простым доступом к услугам, которые им необходимы каждый день, — подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Забирая у предпринимателя всю рутинную работу и обеспечивая его простыми и удобными сервисами, мы позволяем ему сфокусироваться на главном — на его бизнесе».

Корпоративный онлайн-банк Сбербанка для бизнеса — один из самых крупных не только в России, но и в Европе. Сбербанк обслуживает 1,4 млн клиентов — юридических лиц, и 99 % из них обслуживаются онлайн, в удалённых каналах. В среднем 1,2 млн клиентов заходят в интернет-банк ежедневно.

Сегодня Сбербанк проводит 2 млн транзакций в день. Доля электронных транзакций составляет 99,4 %. Через Сбербанк проходит 30 % всех электронных платежей в России.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.