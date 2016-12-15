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Сбербанк представляет первый в России и СНГ мобильный банк для бизнеса на платформах Apple Watch и Windows Phone

Теперь пользователи Apple Watch и Windows Phone, являющиеся корпоративными клиентами Сбербанка, могут скачать и использовать приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для мобильного управления финансами своей организации.

Приложение для Windows Phone — это полноценный мобильный банк для оплаты услуг контрагентов или перевода средств в бюджет, просмотра выписок и истории операций, выставления счёта своим партнёрам и других действий с финансами одной компании или нескольких юридических лиц.

Версия для Apple Watch позволяет просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платёжные поручения прямо с часов.

Сбербанк планирует расширяет функциональность обеих новых платформ.

«За счёт широкого распространения смартфонов рынок электронных продуктов, в том числе и банковских, стал активно развиваться на мобильных устройствах, —подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Мы стремимся дать возможность нашим клиентам вести бизнес там, где им удобно. Запуск «Сбербанк Бизнес Онлайн» на новых платформах — это прежде всего ответ на пожелания наших клиентов».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.