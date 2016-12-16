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"Небольшая коррекция даст инвесторам возможность войти в акции по более низким ценам"

Продолжаем обсуждать "Новогоднее ралли" на рынке акций с экспертами. Богдан Зварич, аналитик Группы компаний "ФИНАМ", считает, что в ближайшее время уверенный рост рынка сменится небольшой коррекцией. Стоит ли выходить из бумаг на время новогодних каникул?

– На наш взгляд, на рынке в ближайшее время может состояться небольшая коррекция после того уверенного роста, который показал наш рынок.

В результате, это даст инвесторам возможность войти в акции по более низким ценам. Однако в дальнейшем мы ожидаем возобновления роста рынка, который будет поддержан ситуацией в ценах на нефть.

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Поддержка со стороны соглашений о снижении добычи, заключенных в рамках ОПЕК и независимых производителей, может привести к тому, что нефть марки Brent поднимется в район 60 долларов за баррель, что будет способствовать покупкам в российских бумагах.

Что же касается новогодних каникул, то здесь нужно отметить два важных фактора.

Выходить из бумаг на каникулы стоит в том, случае если инвестор предпочитает краткосрочные стратегии. Если же он ориентирован на долгосрочное инвестирование, то смысла в этом нет.

Вторым фактором выступает то, что большую часть каникул торги на российском фондовом рынке будут проходить, что позволит инвесторам контролировать свои риски. В частности, фондовая и срочные секции Московской биржи будут работать с 3 по 6 января в обычном режиме.