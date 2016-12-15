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ИНК выступит спонсором первенства мира по хоккею с мячом среди девушек

Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет пройдет в Иркутске и Шелехове с 22 по 26 февраля 2017 года при поддержке Иркутской нефтяной компании, предоставившей организаторам 5 млн рублей. Компания уже поддерживала соревнования по бенди такого уровня, в 2014 году она спонсировала чемпионат мира среди мужских команд в Иркутске, который выиграла сборная России.

Хоккей с мячом – один из самых популярных и любимых зимних видов спорта в Иркутской области. Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать команды из России, Китая, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции. Матчи планируется провести на стадионах «Труд» и «Зенит» в Иркутске, а также на стадионе «Строитель» в городе-спутнике областного центра Шелехов. Для подготовки основного стадиона «Труд» на средства спонсоров и областного бюджета проведут текущий ремонт, приобретут и установят новое цифровое табло. Благодаря спонсорской поддержке вход на все матчи будет свободный.

Как отметил президент Федерации по хоккею с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, успешное проведение первенства мира по хоккею с мячом среди девушек может стать важным этапом пути к чемпионату мира по бенди среди мужчин. Иркутск выступает в числе претендентов на проведение этих соревнований в 2019 году.