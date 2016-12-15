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200 часов на пользу общества отработает житель Приангарья за оскорбление судебного пристава

200 часов обязательных работ – такое наказание понесет гражданин Т. за оскорбление судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время исполнения последним своих должностных обязанностей.

Инцидент случился в здании Тайшетского районного отдела судебных приставов, куда был принудительно доставлен гражданин Т., имевший задолженность по административному штрафу в размере 30 тыс. рублей и уклоняется от явки на прием к должностному лицу Управления.

Должник публично высказывал в адрес судебного пристава по ОУПДС нецензурные слова, противоречащие нравственным нормам и правилам поведения в обществе, тем самым унизив честь и достоинство правоохранителя.

Неадекватное поведение гражданина Т. привело к возбуждению в отношении него уголовного дела по ст. 319 УК РФ.

Мировой судья судебного участка № 84 по г. Тайшету и Тайшетскому району Иркутской области, признал гражданина Т. виновным в оскорблении представителя власти, предусмотренном ст. 319 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что накануне приговор вступил в законную силу.