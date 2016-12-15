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Девять ледовых переправ открыты в Иркутской области

Накануне в Иркутской области были введены в эксплуатацию две ледовые переправы: в Бодайбинском районе на реке Витим - «Бодайбо-Мамакан», грузоподъемность которой составляет 30 тонн, и в Нижнеудинском районе на реке Уде вблизи деревни Казачья Бадарановка грузоподъемностью 4 тонны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на сегодняшний день в регионе действуют еще семь ледовых переправ. Шесть из них в Киренском районе на реке Лене, одна - в Казачинско-Ленском районе на реке Киренге.