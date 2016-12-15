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Сбербанк подключил к интернет-эквайрингу популярные сервисы якутского портала Ykt.Ru

Сбербанк подключил услугу интернет-эквайринга для самых популярных сервисов якутского интернет-портала Ykt.Ru. Теперь жители Якутии, желающие воспользоваться такими востребованными сервисами как afisha.ykt.ru, doska.ykt.ru и pizza.ykt.ru, могут оплачивать услуги онлайн банковской картой непосредственно на сайте портала.

- Интернет-эквайринг это один из самых востребованных сервисов удаленного обслуживания, развитию которого Сбербанк сегодня уделяет большое внимание, - комментирует начальник отдела торгового эквайринга Якутского отделения Сбербанка Марина Мандрыкина. - Возможность предоставления услуги интернет-эквайринга мы можем реализовать на сайте практически любого предприятия, интернет-магазина или другого сервиса, работающего в сфере продаж или предоставления услуг. Так, жители Якутии уже сегодня могут быстро и удобно заказать с доставкой цветы, пиццу, бытовую технику, косметику, купить телефон или билеты в кино, расплачиваясь при этом картой в режиме «онлайн».

Оформить заявку на подключение услуги интернет-эквайринга можно на сайте Сбербанка, в разделе для корпоративных клиентов, вкладка «Заявка на эквайринг».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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