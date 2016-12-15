В Бурятии новостройка ООО «Сэрвэса-Карнэ» аккредитована Сбербанком

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В Бурятии новостройка ООО «Сэрвэса-Карнэ» аккредитована Сбербанком15 декабря 2016
В Бурятии Сбербанк аккредитовал новостройку застройщика ООО «Сэрвэса–Карнэ». Новый строящийся жилой объект расположен в городе Улан-Удэ по ул. Краснофлотская, 26а в одном из крупных районов города. В шаговой доступности находятся все необходимые объекты инфраструктуры: поликлиника, детский сад, школа, магазины и остановки общественного транспорта.
- Аккредитация строящегося объекта позволяет заемщикам получить кредит на приобретение жилой недвижимости без предоставления дополнительного обеспечения – залога и поручительства физических лиц, - рассказывает начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Бурятского отделения Сбербанка Инна Соломатина. – Клиенты, сделавшие выбор в пользу новостройки на Краснофлотской, могут подать заявку на ипотечный кредит в офисах застройщика и Сбербанка.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.