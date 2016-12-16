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Как кризис повлиял на количество мошеннических сделок с недвижимостью

С наступлением кризиса число мошеннических сделок с недвижимостью значительно выросло. Криминальный размах рынка буквально бьет прошлые рекорды. По данным Генеральной прокуратуры с начала 2016 года в России мошенниками было совершенно почти 112 тысяч преступлений – по сравнению с прошлым годом это количество увеличилось более, чем на четверть. Между тем, небывалый рост правонарушений аналитики из ГУВД Москвы зафиксировали в сфере махинаций с недвижимостью – в 2015-м было 684 таких факта, что практически в два раза превысило прежний показатель. О том, как преступность отреагировала на кризис, в настоящей статье адвоката Олега Сухова.

Спекуляции с новостройками

В разгар кризиса москвичи изыскивают новые возможности для инвестирования, в том числе, в объекты недвижимости. В результате все больше застройщиков выходят на рынок с новыми предложениями, а банки увеличивают портфели ипотечных кредитов. О такой динамике наглядно свидетельствует статистика Управления Росреестра по Москве. Так, в III квартале 2016 года специалисты зарегистрировали вдвое больше договоров долевого участия, чем за тот же период год назад. Но стремление рядовых потребителей сохранить и приумножить свой капитал провоцирует не только закономерную реакцию деловых рынков, но и теневую активность.

Столичные аферисты не дремлют и апробируют новые схемы обмана покупателей новостроек. И главным здесь, пожалуй, является добросовестность застройщика. Внешне реноме девелопера может не вызывать никаких сомнений. Работа на стройке кипит, офис продаж работает, компания активно рекламирует свои услуги в СМИ, но все это не редко оказывается видимостью, - утверждает адвокат Олег Сухов. Подводные камни могут быть самого разного «габарита» - от просроченной или фиктивной лицензии на право осуществления своей деятельности до банкротства застройщика и двойных продаж квартир. Ключевая задача мошенников при этом - заставить клиента, если не расплатиться полностью, то хотя бы внести первый взнос или задаток.

Буквально на днях по подозрению в мошенничестве столичная полиция арестовала одного из владельцев строительной компании. Следствие располагает доказательствами того, что задержанный перепродавал разным собственникам одни и те же квартиры в ЖК «Терлецкий парк» в Новогиреево. По данным «Москомстройинвеста», из 300 покупателей квартир в жилом комплексе в реестр пострадавших включены 72 фамилии. Кто будет достраивать объект пока не известно. Мошенничество в особо крупном размере, которое инкриминируют бывшему инвестору, предполагает до 10 лет тюрьмы. Стоит отметить, что ранее этот же застройщик уже был замечен в сопричастности к крупным аферам в сфере долевого строительства. Тогда речь шла о двойных продажах в жилом комплексе «Западные ворота столицы».

Вторичное жилье. Новые схемы в действии

Рынок вторичного жилья всегда под прицелом мошенников. Хотя такая недвижимость менее ликвидная, и спрос на нее зачастую рождает нужда и потребность в крыше над головой, а не намерение инвестировать.

В ходу излюбленные классические схемы – с подделыванием документов о собственности, доверенностей, завещаний или дарственных. Потерпевшие – граждане из «групп риска» или умершие, о которых аферисты узнают благодаря «хорошо информированным поставщикам» из компетентных служб. Однако известны и относительно новые криминальные маневры, на которые идут преступники ради личной наживы.

Одна из схем сегодня активно применяется в российских регионах. Мошенники выбирают заведомо слабых собственников – часто женщин и пожилых людей, которые владеют долями в квартирах, и угрозами понуждают продать их за бесценок. Они подселяются к жертве и делают ее быт невыносимой, запугивают, систематически избивают или портят имущество. Подобные уголовные дела сегодня находятся на рассмотрении следователей в Екатеринбурге и Волгограде. Стоит отметить, - говорит адвокат Олег Сухов, - что прецедент, когда мошенники понесли заслуженное наказание, уже создан в Свердловской области. Целых 9 лет аферист помышлял «долевой» скупкой по «дешевке», за что был осужден на 5 лет за принуждение к совершению сделки под угрозой насилия, а также за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Еще одна относительно новая схема практикуется в подмосковных Химках. Наспех созданная финансовая организация выдавала кредиты на выгодных условиях, но под залог недвижимости. В Химках такая контора работала под вывеской Городского залогового центра. Получилось так, что потерпевшие брали кредит, а фактически просто продавали свои квартиры за бесценок – документ о залоге, который подписывали клиенты, оказался договором купли-продажи их жилья. Вскоре после оформления сделки недвижимость перепродавали другим лицам, а прежних жильцов выселяли.

Сегодня в Химкинском городском суде начался процесс по этому делу, однако, его успешный исход весьма призрачен. Доказать заемщику, что он не осознавал, что подписывает – довольно сложно. Между тем, под договором купли-продажи стоит подлинная подпись клиента и юридически все чисто.

«Антикризисная» бдительность

Проверяйте документы самым тщательным образом – особенно те, что подписываете. Например, договор купли-продажи описывает двустороннюю возмездную сделку, по которой продавец передает в собственность покупателю недвижимость за определенную сумму, указанную в договоре. Документ о залоге имущества не может содержать таких условий. В нем одна из сторон – залогодержатель предоставляет другой – залогодателю денежный займ, а последний в качестве гарантии возврата передает в залог собственность, принадлежащую ему на законных основаниях.

Если вы имеете дело с застройщиком, то кроме права заниматься строительными работами, у него должно быть разрешение на строительство, документы на земельный участок, где возводится объект – договор аренды или свидетельство о собственности на землю, а также проектная декларация, которая обычно размещена в открытом доступе на официальном сайте компании. Кроме того федеральный закон «Об участии в долевом строительстве» обязывает застройщика страховать свою ответственность перед потребителем, - напоминает адвокат Сухов.

Внимательно изучите эти документы, сверьте в них даты. Все данные можно перепроверить в ЕГРЮЛ на портале налоговой службы – это открытая база, доступная для всех. Изучите другие объекты выбранного вами застройщика – новоселы или те, кто только собирается получить ключи от новых квартир, часто создают форумы на сторонних сайтах, где без прикрас рассказывают об особенностях жизни в ЖК, бытовых проблемах, взаимоотношениях с застройщиком и управляющими компаниями. Противостоять черному рынку глобально, вы, таким образом, конечно, не способны, но повысить степень личной безопасности и обойти мошенников стороной это поможет.