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Вместо того чтобы покупать, россияне предпочитают копить «на черный день»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, насколько подходящим россияне считают нынешнее время для крупных покупок и кредитов, какую модель экономического поведения считают наиболее верной.

Индекс потребительского доверия в последние полгода колеблется в узких пределах 33-36 п. Ноябрьское значение показателя с.г. (34 п.) полностью повторяет результат годичной давности, а также близко к уровню декабря 2014 г. (36 п.), возможный диапазон от 10 до 90 п. Неблагоприятным для крупных покупок нынешнее время считает 61% россиян, приемлемым – 23%.

Индекс кредитного доверия стагнирует: с августа по ноябрь он остается на отметке 22 п. (максимум в текущем году). От ноябрьского значения 2015 г. (21 п.) он практически не отличается. Лишь каждый десятый респондент (10%) говорит, что сейчас вполне подходящее время для крупных займов, тогда как 80% дают негативные оценки.

Отношение россиян к банкам в последние месяцы также существенно не менялось: 38% полагают, что если в банке есть деньги, то их стоит оттуда забрать (среди людей с высоким, по их оценкам, достатком – 48%, среди респондентов с плохим материально положением – 26%), и почти столько же (37%) - что свободные средства сейчас лучше положить на счет. О необходимости сократить повседневные расходы говорят 65% россиян. Напротив, быстрее потратить зар­плату или пенсию считают целесообразным 24%.

Ситуацию оценивает эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Возникшие в начале осени надежды на активизацию спроса со стороны домохозяйств пока не оправдываются. Измерения ВЦИОМ по этому вопросу органично дополняются данными статистики: второй год подряд расходы россиян падают быстрее, чем доходы. Это значит, что население активно создаёт финансовые резервы. Очень важно, чтобы эти резервы не оказались «под подушкой», а были вложены в развитие экономики. В этом вопросе сохраняется высокая степень неопределённости: показатели доверия к банкам стагнируют, выраженной тенденции к их росту пока не наблюдается».