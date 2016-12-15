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Турсезон в Иркутской удался: поток туристов за 9 месяцев 2016 года увеличился на 33%

Впервые за последние пять лет в Иркутской области осенью зарегистрирован рост турпотока. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Фото А. Федорова

– Одной из главных особенностей туризма в Иркутской области всегда являлась сезонность. Это один из факторов, которые приводили к высокой стоимости туристического продукта. Но туристы стали приезжать в октябре, и на новогодние каникулы, и ранней весной. Важную роль здесь сыграло развитие событийного туризма в Иркутской области, и наши усилия для развития этого направления, – рассказала Екатерина Сливина.

В регионе ежегодно проходят международный байкальский фестиваль зимних игр «Зимниада», фестиваль клубники «Виктория», конкурс деревянных скульптур «Лукоморье» и многие другие. Чтобы привлечь гостей в наш регион был создан календарь событийного туризма. В 2016 году в него вошли 66 мероприятий. Стоит отметить, что такой вид отдыха во всем мире набирает популярность.

В престижном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» приняли участие иркутяне и четыре претендента из нашего региона стали лауреатами, а два проекта награждены специальными дипломами.

Как рассказала руководитель Агентства, сейчас специалисты разрабатывают региональный событийный календарь на 2017 год, по предварительным планам в него войдут более 80 мероприятий.

По оценочным данным, за 9 месяцев 2016 года количество туристов в Иркутской области увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 957 тыс. человек, из них количество иностранных туристов прибыло на 48% и составило 116,9 тыс. человек. За 9 месяцев 2016 года наш регион посетило 39,6 тыс. китайских туристов, что выше аналогичного периода прошлого года в 2,7 раза. Китай занимает первое место по количеству туристских прибытий в Иркутскую область среди иностранных граждан.

В 2016 году приоритет развития новых маршрутов был отдан тем территориям, которые не граничат с озером Байкал. В июле агентство организовало ознакомительный тур для журналистов и туроператоров в Тофаларию.

Летом в Алыгжере начал работать гостевой дом, стали продавать турпутевки, организованно водить экскурсии. В Нижнеудинске можно приобрести прогулку до природного памятника федерального значения Уковского водопада. В Свирске прошел первый фестиваль бетонных скульптур. Мероприятие теперь будет ежегодным. Фестиваль Дары леса прошел в Усольском районе. Местные жители на выставке-продаже предлагали гостям ягоды и грибы, а также сувенирную продукцию.

В целях развития межрегионального сотрудничества в сфере туризма в 2016 году Агентством были заключены соглашения о сотрудничестве с Республикой Бурятия, Забайкальским, Красноярским, Приморским краями. Было оказано содействие в проведении международной экспедиции «Байкал – Аляска». Разработан проект межрегионального туристского маршрута по местам жизни и деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова).

В этом году Иркутская область включена в межрегиональный туристский маршрут «Восточное кольцо», который входит в число мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018гг.)» в части продвижения туристической привлекательности, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– В проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года есть отдельный раздел «Туризм». Также в 2016 году создана рабочая группа экспертов по созданию отраслевой стратегии развития туризма в регионе. Первые результаты уже есть: за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года налоговые отчисления от туристской деятельности в консолидированный бюджет Иркутской области выросли на 8%, – отметила руководитель Агентства по туризму.

Справка:

В настоящее время в регионе осуществляет деятельность 110 туроператоров, 322 коллективных средства размещения, в том числе 26 санаторно-курортных организаций. К основным территориям, на которых идет развитие туризма, относятся прилегающие к озеру Байкал (Иркутский, Ольхонский, Слюдянский районы), а также город Иркутск