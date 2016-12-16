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"Серьезные коррекции случаются неожиданно. "Черный лебедь" прилетает внезапно"

Обсуждаем предновогоднюю эйфорию на рынке акций. Как долго она продлится? Чего ждать от рынка в 2017 году? Своим мнением делится директор инвестиционной компании, соучредитель проекта finadviser.org в городе Иркутске и Иркутской области Евгений Богатырёв.

- Российский фондовый рынок в этом году выглядит лучше остальных развивающихся рынков (стран БРИКС). Индекс РТС за 2016 год укрепился практически в два раза. Этому укреплению способствовало несколько событий: приток средств иностранных инвесторов на российский рынок (покупка ОФЗ в начале года, а также российских акций). Приток средств резко ускорился в последний месяц, так как начали восстанавливаться цены на нефть на фоне договоренностей стран ОПЕК и стран не входящих в картель. А также на ожиданиях смягчения отношений между Россией и США после победы Д.Трампа на выборах (соответственно, улучшение инвестиционного климата, переоценка наверх российских активов, снижение премии за риск). Мы уже зафиксировали прибыль многим бумагам в этом году (Мосбиржа, МТС, Новатэк, АЛРОСА, Сбербанк)

Но, несмотря на рост российского рынка, наши компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли за 2016 год) менее 10, при среднем значении по развивающимся рынкам 15,8. То есть, нужно смотреть на компании, которые либо «отстают от рынка» (например, Газпром), либо торгуются со значительным дисконтом по отношению к аналогичным компаниям своего сектора.

Среди идей: лучше рынка могут выглядеть акции металлургических компаний (на фоне восстановления цен на коммодити (биржевые товары) – Мечел, Полиметалл, акций химической промышленности и удобрений (Акрон), нефтегазовых компаний (Газпромнефть, Газпром, Роснефть).

Я думаю, что если вы долгосрочный инвестор – то можно частично отфиксировать прибыль по наиболее доходным бумагам в вашем портфеле для того, чтобы войти в Новый Год с хорошим настроением. Особенно это касается нефтегазового и финансового сектора. Для клиентов, кто предпочитает более краткосрочные спекулятивные идеи, лучше закрыть все свои позиции и смотреть на ситуацию на рынке уже с учетом цен на различные классы активов в январе-феврале 2017 г. В случае каких либо просадок на рынке будет возможность зайти в «голубые фишки» по более привлекательным ценам.

2017-й обещает быть годом, когда инвесторам необходимо будет менять стратегию неоднократно, следуя меняющимся сигналам о глобальном экономическом росте и поведении регуляторов.

Риск рецессии в США пока снялся с повестки, но в какой-то момент снова вернется. Глобальной коррекции сейчас ждать не стоит, но инвесторы как правило предпочитают фиксировать свои позиции в преддверии важных событий. На этой неделе таким событием является заседание ФРС в США.

Серьезные коррекции, как правило, случаются очень неожиданно, а не в тот момент, когда этого ожидает весь рынок. Так называемый «черный лебедь» прилетает внезапно.