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Средний размер кредита в Иркутской области увеличился на 10,2%

Средний размер кредита в Иркутской области за год увеличился на 10,2% до 116,5 тыс. рублей. Самыми высокими темпами в 2016 году рос средний размер автокредита – 13,4%, а самыми низкими - средний размер кредита на покупку потребительских товаров – 1,6%, сообщает НБКИ.

В преддверии Нового года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) начинает подводить предварительные итоги уходящего 2016 года. Так, по данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, средний размер розничного кредита в стране в 2016 году (без учета декабря) составил 164,0 тыс. руб., увеличившись на 7,0% (или на 11,4 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (152,6 тыс. руб.).

Самый высокий рост в 2016 году (без учета декабря) продемонстрировал средний размер автокредита - 13,4% (или 74,7 тыс. руб.), который составил 631,2 тыс. руб. (в 2015 году - 556,6 тыс. руб.).

Стоит отметить, что средний размер кредита в Иркутской области за год увеличился на 10,2% со 105,8 тыс. рублей до 116,5 тыс. рублей.

«В 2016 году средний размер розничных кредитов растет не только по причине инфляции, которая привела к удорожанию товаров и услуг, приобретаемых в кредит, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В большой степени на рост среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это постепенно исключило из кредитного процесса «высоко рискованных» заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с «плохой» кредитной историей. При этом банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне».