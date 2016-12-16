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Средний размер кредита в Иркутской области увеличился на 10,2%16 декабря 2016
Средний размер кредита в Иркутской области за год увеличился на 10,2% до 116,5 тыс. рублей. Самыми высокими темпами в 2016 году рос средний размер автокредита – 13,4%, а самыми низкими - средний размер кредита на покупку потребительских товаров – 1,6%, сообщает НБКИ.
В преддверии Нового года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) начинает подводить предварительные итоги уходящего 2016 года. Так, по данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, средний размер розничного кредита в стране в 2016 году (без учета декабря) составил 164,0 тыс. руб., увеличившись на 7,0% (или на 11,4 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (152,6 тыс. руб.).
Самый высокий рост в 2016 году (без учета декабря) продемонстрировал средний размер автокредита - 13,4% (или 74,7 тыс. руб.), который составил 631,2 тыс. руб. (в 2015 году - 556,6 тыс. руб.).
Стоит отметить, что средний размер кредита в Иркутской области за год увеличился на 10,2% со 105,8 тыс. рублей до 116,5 тыс. рублей.
«В 2016 году средний размер розничных кредитов растет не только по причине инфляции, которая привела к удорожанию товаров и услуг, приобретаемых в кредит, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В большой степени на рост среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это постепенно исключило из кредитного процесса «высоко рискованных» заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с «плохой» кредитной историей. При этом банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне».
|11 месяцев 2015 года
|11 месяцев 2016 года
|Изм., %
|Средний размер розничного кредита (по всем видам кредитов), тыс. руб.
|152,6
|164
|7,00%
|в том числе:
|средний размер кредита на покупку потребительских товаров, тыс. руб.
|124,1
|126,1
|1,60%
|средний размер лимита по кредитной карте, тыс. руб.
|51,2
|53,3
|4,10%
|средний размер автокредита, тыс. руб.
|556,5
|631,2
|13,40%
|средний размер ипотечного кредита, тыс. руб.
|1 879,80
|1 951,90
|3,80%