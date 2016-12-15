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Связь-Банк и БИНБАНК объединили сети банкоматов

Объединенная банкоматная сеть Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) пополнилась устройствами партнера – БИНБАНКа.

Теперь клиенты Связь-Банка и БИНБАНКа могут снимать наличные и пополнять карты в объединенной сети банкоматов и платежных терминалов по «домашним» тарифам – без взимания комиссии.

Ограничения по сумме снятия отсутствуют: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Держателям карт Связь-Банка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня 18 500 устройств самообслуживания по всей стране с учетом банкоматов банков-партнеров.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.

Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».