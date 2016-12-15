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Служба финансового контроля выявила нарушения при использовании бюджетных средств в Черемхово, Тайшетском и Чунском районах

Нарушения при использовании средств областного бюджета выявила Служба государственного финансового контроля Иркутской области в ходе проверок в ряде муниципалитетов.

В Черемхово была проведена проверка соблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидии, направленной в 2015 году из областного бюджета на проведение капитального ремонта здания кинотеатра «Шахтер». По ее результатам выяснилось, что допущены серьезные нарушения бюджетного законодательства и законодательства о закупках. В отношении должностного лица – начальника отдела капитального строительства администрации города Черемхово возбуждено административное производство.

В министерство финансов Иркутской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения на сумму 992, 3 тыс. руб.

В Чунском районном муниципальном образовании и в Тайшетском районе в нарушение требований Постановления РФ завышалась оплата труда мэров. Как следует из материалов проверки, в 2015 году в виду нарушения федерального законодательства, регулирующего порядок выплаты процентной надбавки к заработной плате за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, излишне начислено и выплачено мэру Тайшетского района 436,5 тыс. рублей, мэру Чунского района – 376,9 тыс. рублей.

Кроме того, Чунским районным МО не соблюдались условия предоставления субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации расходного обязательства, связанного с выплатой денежного содержания с начислениями на него мэру муниципального района в части соблюдения норматива расходов (завышен на 194,8 тыс. рублей).

По сообщению министерства финансов Иркутской области, на основании уведомления службы государственного финансового контроля Иркутской области Чунскому районному муниципальному образованию на сумму 194 789 рублей приостановлено предоставление субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Для принятия мер прокурорского реагирования материалы направлены в прокуратуру Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.