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Дмитрий Медведев:От индексации пенсий отказываться никто не собирается

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с журналистами ведущих телеканалов страны. Спектр вопросов был достаточно узок и традиционен, да и премьер-министр ничего нового не сказал. Из экономических аспектов стоит обратить внимание на то, что налоги для физических лиц в ближайшее время подниматься не буду, а от индексации пенсий отказываться никто не собирается. Однако и послаблений налогового режима ждать не стоит.

Министр намекнул, что пока ситуация позволяет, ответные санкции будут действовать, но так будет не всегда. Это означает, что правительство смотрит в будущее оптимистично и, возможно, есть реальные шансы на отмену западных санкций в ближайшие годы.

Однако США как торгового партнера Россия не воспринимает и считает, что прожить без них мы вполне в состоянии. Торговый оборот между двумя странами мизерный. Нового президента США Медведев оценивает положительно. Чувствуется, что премьера радует человек из реального сектора.

Отдельно глава кабмина остановился на достижениях политики импортозамещения, отметив, что в ряде секторов отечественная продукция удовлетворяет более 50% внутреннего спроса. В частности, речь шла о фармацевтике. Это неголословные заявления, спрос на отечественные товары действительно возрос, особенно это коснулось продуктов питания, эта сфера показала наибольший прирост в этом году, но отчасти за счет активной материальной поддержки государства.

Также речь шла о ЖКХ, военных расходах, выборах и министре культуры. Что касается прогнозов на следующий год, то все будет хорошо, так как премьер-министр сказал, что деньги есть, а значит, продержимся.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари