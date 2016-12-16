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Два новых катка открываются в Иркутске

В Иркутске в ближайшие дни откроются катки на заливе Якоби и на реке Ангаре в районе бульвара Постышева. Государственные инспекторы по маломерным судам измерили толщину льда и проверили готовность катков к эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 15 декабря были проведены замеры толщины льда на заливе Якоби Иркутского водохранилища, где с 20 декабря горожане смогут активно отдохнуть. В настоящий момент территория расчищена от снега, проведено освещение, установлены стенды со спасательным оборудованием и информацией о правилах поведения на льду, его толщина составляет в среднем более 40 сантиметров, а значит, место массового отдыха готово к эксплуатации. Также сотрудники МЧС проверили готовность катка на реке Ангаре в районе бульвара Постышева. Его официальное открытие запланировано на ближайшие дни.