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«Иркутскэнерго» подтвердило соответствие системы экологического менеджмента

23 ноября Ассоциация по сертификации «Русский регистр» завершила плановый инспекционный аудит ПАО «Иркутскэнерго» на подтверждение соответствия системы экологического менеджмента (СЭМ) компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р 14001-2007.

Аудиторы проверили функционирование системы экологического менеджмента в структурных подразделениях ПАО «Иркутскэнерго», в числе которых исполнительная дирекция компании, Иркутская ГЭС, ТЭЦ-12, Ново-Зиминская ТЭЦ, проинтервьюировали персонал компании, оценили элементы деятельности СЭМ, как в подразделениях, так и в целом по предприятию. Также было проверено соблюдение требований в области экологической политики, природоохранной деятельности, управления документацией, несоответствиями, операциями, предупреждения аварийных ситуаций, организации мониторинга и измерений негативного воздействия на окружающую среду, проведена проверка соответствия законодательным и другим требованиям.

По результатам инспекции аудиторы Ассоциации по сертификации «Русский регистр» отметили, что в энергокомпании «разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается и последовательно улучшается система экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта».

Таким образом, «Иркутскэнерго» в очередной раз подтвердило полученный в 2014 году стандарт соответствия системы экологического менеджмента, пишет пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго».

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко: «За время функционирования системы экологического менеджмента удалось добиться общего улучшения экологических характеристик предприятий Общества, снижения воздействий на окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции. Положительный опыт компании в природоохранной деятельности, направленной на снижение выбросов парниковых газов, отмечен министром природных ресурсов и экологии РФ. Сегодня приоритетной задачей для нас является мониторинг и предупреждение случаев негативного воздействия производства на окружающую среду, а не на ликвидацию последствий такого воздействия».

ПАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) 18,4 млн. тонн в год. Основным акционером ПАО «Иркутскэнерго» является крупнейшая российская частная энергокомпания «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En + Group). Иркутскэнерго надёжно и бесперебойно снабжает своих клиентов - промышленность и население электро- и теплоэнергией, услугами компании пользуются в ежесекундном режиме почти три миллиона человек. В 2015 году компания выработала 46,9 млрд кВтч электроэнергии, из них на ГЭС 35,6 млрд кВтч, ТЭС – 11,3 млрд кВт-ч. Каждый год на модернизацию генерирующего оборудования компания направляет более 1 млрд рублей в год. В консолидированный бюджет Иркутской области и федеральный бюджет в 2015 году было направлено 12,6 млрд рублей, затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 1,1 млрд рублей.