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БИНБАНК и Связь-Банк объединили сети банкоматов

Объединенная банкоматная сеть БИНБАНКа пополнилась устройствами нового партнера – Связь-Банка. Теперь клиенты БИНБАНКа и Связь-Банка могут снимать наличные и пополнять карты в объединенной сети банкоматов и платежных терминалов по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии.

Ограничения по сумме снятия отсутствуют: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Держателям карт БИНБАНКа доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня порядка 13 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).