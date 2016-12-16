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Связь-Банк награжден за вклад в развитие российской банковской системы

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) награжден дипломом Ассоциации российских банков за вклад в развитие российской банковской системы и специальным памятным знаком АРБ в связи с 25-летием образования Банка.

Диплом был вручен на торжественном приеме в рамках празднования Всероссийского дня банкира Президентом Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна Заместителю Председателя Правления Связь-Банка Сергею Волохову.

История Связь-Банка началась в 1991 году, на сегодняшний день Связь-Банк является одним из старейших банков страны. Клиентами Банка являются более 700 тысяч физических и юридических лиц. Банк осуществляет свои операции по всей России продолжает работать на банковском рынке, совершенствуя продукты, сервис и качество обслуживания.