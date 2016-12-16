Новости

Россельхозбанк стал лауреатом премии Cbonds Awards-2016 за лучшую сделку первичного размещения корпоративных облигаций

Россельхозбанк удостоен премии Cbonds Awards-2016 в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций». Церемония награждения состоялась в рамках XIV Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге.

Премия была присуждена Банку за выпуск субординированных рублевых облигаций без установленного срока погашения объемом 5 млрд рублей. Россельхозбанк стал первым российским эмитентом, осуществившим размещение таких бумаг на локальном долговом рынке.

Размещение вызвало значительный интерес со стороны широкого круга участников рынка. Помимо управляющих, страховых и инвестиционных компаний в нем приняли активное участие инвесторы-физлица, доля которых в аллокации составила порядка 15%.

Привлеченные на долговом рынке средства были направлены в капитал первого уровня Россельхозбанка, что позволило повысить показатели достаточности основного капитала и собственных средств, а также обеспечило сохранение высоких темпов кредитования российского агропромышленного комплекса.