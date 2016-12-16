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Забег Промсвязьбанка и Фонда «Б.Э.Л.А Дети-бабочки» вошел в шорт-лист конкурса «Чемпионы добрых дел»

Благотворительный «Забег добрых дел» в помощь детям-бабочкам был отмечен в рамках конкурса «Чемпионы добрых дел» Пятого московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

«Забег добрых дел» вошел в шорт-лист номинации «Комплексный проект». Всего в организационный комитет конкурса поступило 65 заявок от крупных российских и международных компаний, в финал вышло 40 проектов в 9 номинациях.

Напомним: в этом году «Забег добрых дел», организованный фондом «Б.Э.Л.А Дети-бабочки», Промсвязьбанком и Банком «Возрождение» при информационной поддержке Федерального дорожного агентства, состоялся в 7 городах России. По итогам Всероссийского забега, на старт которого вышли порядка 7 000 бегунов, было собрано 10,5 млн рублей.

Все собранные средства направлены в фонд «Б.Э.Л.А Дети-бабочки» на расширение единственного в стране отделения для пациентов с буллезным эпидермолизом в Научном центре здоровья детей Министерства здравоохранения РФ (НЦЗД Минздрава РФ). Благодаря собранным средтвам в два раза больше «детей-бабочек» смогут получить необходимую помощь и уход на базе ведущего педиатрического учреждения страны.