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Дальневосточный банк стал банком-партнером новой корпоративной программы лояльности «Семейная команда» ПАО «НК «Роснефть»

В Красноярске успешно стартовал 1-й этап запуска программы лояльности «Семейная команда» в Сибири и на Дальнем Востоке России.

Действующая в центральном регионе России с лета 2016 года программа лояльности «Семейная команда» крупнейшей национальной нефтяной компании ПАО «НК «Роснефть» сегодня начинает экспансию на территории Сибири и Дальнего Востока. Уже с 15 декабря карты лояльности «Семейная команда» бесплатно выдаются в Красноярском крае на всех АЗС «Роснефть». В 2017 году планируется поэтапное расширение географии программы во всех регионах присутствия ПАО «Дальневосточный банк» — банка-партнера крупнейшей программы лояльности ПАО «НК «Роснефть».

Стоит отметить, что программа лояльности реализована на современной технологической базе — основные карты лояльности «Семейная команда», эмитентом которых выступил «Дальневосточный банк», позволяют не только накапливать бонусы для последующей оплаты ими до 100 % стоимости топлива, товаров и услуг в сетях АЗС «Роснефть» и «ТНК», но и обладают полноценным банковским функционалом.

Дальневосточный банк, являясь одним из крупнейших региональных эмитентов пластиковых карт, только на данном этапе выпустил 30 тысяч банковских карт лояльности «Семейная команда» национальной платежной системы «МИР», участником которой является с апреля 2016 года. Всего до конца 2017 года в рамках программы лояльности «Семейная команда» Дальневосточный банк выпустит более полумиллиона карт.

Выпуск и обслуживание предоплаченной банковской карты являетсябесплатным, при этом выдаются две дополнительные небанковские карты для «Семейной команды» участника программы — их можно раздать членам семьи, чтобы накапливать бонусные баллы быстрее. Баллы начисляются за приобретение топлива и сопутствующих товаров на всех АЗС «Роснефть» и «ТНК», при совершении покупок в торговых точках многочисленных партнеров программы, а также при оплате любых товаров и услуг основной банковской картой, независимо от места проведения операции.

Узнайте больше прямо сейчас: телефон Контактного центра ПАО «Дальневосточный Банк» 8 800 555-37-23 (звонок по России бесплатный), сайт программы лояльности «Семейная команда» www.komandacard.ru.