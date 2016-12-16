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Сбербанк сокращает время трансграничных платежей для юридических лиц до 30 минут

Сбербанк запускает сервис быстрых платежей: теперь любой платёж между клиентами в России, Белоруссии и Казахстане не превысит 30 минут. Сервис доступен для любого юридического лица, являющегося клиентом Сбербанка.

«Мы находимся в начале большой трансформации. В основе изменений лежат инновации в бизнес-подходах и технологиях. Сейчас международная команда Группы Сбербанк тестирует возможность проведения платежей для клиентов всей Группы в режиме онлайн. Мы планируем запустить этот продукт в 2017 году. Первые результаты — сокращение времени платежа с 3 часов до 30 минут — выводим на рынок уже сегодня. Сейчас это лучшая на рынке скорость проведения корпоративных платежей», — подчеркнула заместитель Председателя Правления Сбербанка Светлана Сагайдак.

С августа 2016 года Сбербанк сократил скорость вывода на рынок новых международных продуктов с 1 года до 3 месяцев. Стратегия развития международного бизнеса Сбербанка предполагает перевод в онлайн-режим к 2018 году всех платежей в странах присутствия Группы. Обеспечение быстрых, выгодных и удобных денежных переводов — основа для дальнейшего укрепления позиций Сбербанка на международной арене.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.