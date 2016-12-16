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Альфа-Банк предложил своим клиентам начать свой «Путь к миллиону»

С 14 декабря 2016 года клиенты Альфа-Банка могут воспользоваться программой инвестиционного страхования жизни «Путь к миллиону», которая делает инвестирование доступным для каждого. Теперь клиентам не нужно копить большую сумму средств, чтобы инвестировать в свой капитал. В рамках программы «Путь к миллиону» начальный капитал для инвестирования составляет всего 30 тысяч рублей, при этом доход с первого года будет начислять на сумму в 5 раз больше первого взноса.

Преимущества программы:

Доход начисляется на сумму в 5 раз больше начального взноса

начального взноса Налоговые привилегии (возврат налогового вычета от взносов, доход не облагается НДФЛ)

100% гарантия возврата всей вложенной суммы

всей вложенной суммы Мультивалютный результат: взносы в рублях, доход в долларах. Клиент получает доход при любом курсе

результат: взносы в рублях, Клиент получает доход при любом курсе Защиту в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем — опция освобождения от уплаты страхователей взносов

связанных со здоровьем — опция освобождения от уплаты страхователей взносов Возможность выбора периодичности уплаты страховых взносов (единовременно/ежегодно)

Подробнее о программе инвестиционного страхования жизни «Путь к миллиону» можно узнать на сайте банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.