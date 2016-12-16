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SMBC и Альфа-Банк предоставят российским компаниям до 150 млн долларов

Сегодня в рамках визита Президента РФ Владимира Путина в Токио состоялось подписание стратегических соглашений между Альфа-Банком и японской Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) о финансировании экспортно-импортных операций между странами на сумму до 150 млн долларов.

На встрече банков-партнеров были подписаны: Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Альфа-Банк», Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и Государственным экспортно-кредитным агентством Японии Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), а также Меморандум о взаимопонимании между АО «Альфа-Банк», SMBC, NEXI и Японским банком международного сотрудничества Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Согласно подписанным документам, Альфа-Банк намерен привлекать займы у SMBC для своих клиентов — российских компаний, участвующих во внешней торговле с Японией. Как следует из первого меморандума, воспользоваться кредитными средствами смогут организации, имеющие как импортные, так и экспортные контракты с японскими контрагентами или их российскими подразделениями. Вторым соглашением, одной из сторон которого выступает Японский банк международного сотрудничества, предусмотрено финансирование российских компаний, реализующих сделки с японскими экспортёрами напрямую. И в первом, и во втором случае страховое обеспечение выданных средств предоставит Государственное экспортно-кредитное агентство Японии.

В рамках партнерства с SMBC Альфа-Банк сможет единовременно выдавать до 150 млн долларов сроком от 2 до 7 лет, что позволит банку финансировать, в том числе, «длинные» инвестиционные проекты. Кредитные средства могут быть предоставлены на различные цели, в том числе: закупка товаров и оборудования японского производства, финансирование российско-японских контрактов и проектов, пополнение оборотного капитала заемщиков. При этом SMBC готов выдавать кредиты в долларах, евро и японских йенах. Альфа-Банк, в свою очередь, предложит финансирование как в указанных валютах, так и в российских рублях.

Альфа-Банк стал одним из немногих российских банков, с которым японская сторона заключила сотрудничество после 2008 года, в контексте современной макроэкономической ситуации. «Альфа-Банк и SMBC уже имеют опыт совместной работы по ряду проектов в сфере торгового финансирования. Мы рады активному развитию нашего партнерства, которое открывает новые возможности для российских клиентов Альфа-Банка», — заявил Главный Управляющий директор АО «Альфа-Банк» Алексей Марей. Глава банка также добавил, что меморандум подписывается в исторический для развития деловых отношений между странами момент.

На последующих этапах стороны обсудят потенциальные проекты, параметры кредитного соглашения и программу страхового агентства NEXI.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.