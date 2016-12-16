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85 тысяч рублей штрафа заплатили руководители предприятия в Иркутской области за нарушение трудового законодательства

Прокуратура Боханского района провела плановую проверку исполнения трудового законодательства в ООО «им. П.С. Балтахинова», в ходе которой обнаружилось, что работодатель допустил задолженность по заработной плате перед 10 работниками в сумме 182 тыс. рублей.

Руководство в полном объеме погасило задолженность на следующий день после начала прокурорской проверки, однако были обнаружены и другие нарушения трудового законодательства.

По результатам проверки в отношении генерального директора и юридического лица возбуждены 3 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ. Обоим внесены представления об устранении нарушений закона, и предостережения о недопустимости нарушений закона в дальнейшем.

Дела рассмотрены Государственной инспекцией труда в Иркутской области, назначены административные штрафы на общую сумму 85 тыс. рублей.

В результате вмешательства прокуратуры района и принятия комплекса мер прокурорского реагирования нарушения трудового законодательства устранены, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.