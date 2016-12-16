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В Иркутске предприятие оштрафовано на 500 тыс. рублей за коррупцию

Иркутская прокуратура проверила факт коррупционного правонарушения, допущенного ООО «Автосклад», занимающимсяпоставками автономных источников питания.

В ходе проверки было обнаружено, что в 2012 году генеральный директор предприятия нелегально передал директору ФГБУ «Государственный заповедник «Байкало-Ленский» 120 тысяч рублей и комплект источника автономного питания стоимостью 51 тыс. рублей за право заключения государственных контрактов на поставку 19 источников автономного питания на условиях, при которых участником аукциона могло выступить только ООО «Автосклад».

В феврале 2015 года Свердловский районный суд г. Иркутска признал бывшего директора ФГБУ «Государственный заповедник «Байкало-Ленский» виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 80 млн рублей.

Вместе с тем, привлечение к уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Прокуратура возбудила в отношении ООО «Автосклад» дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского района г. Иркутска оштрафовал ООО «Автосклад» на 500 тысяч рублей.

Пресс-служба Прокуратуры Иркутской области сообщает, что постановление суда вступило в законную силу, прокуратура г. Иркутска взяла его исполнение на контроль.