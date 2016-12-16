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Более девяти тысяч жителей Иркутской области ограничены в праве выезда за границу из-за коммунальных долгов

Фото: dolgamnet.net

Свыше девяти тысяч жителей Иркутской области, имеющие долги за услуги ЖКХ, ограничены в праве выезда за границу. Совокупная сумма задолженности составляет свыше 218 млн рублей.

В отношении должников судебные приставы-исполнители применяют весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный законодательством об исполнительном производстве, в т.ч. и ограничение в праве выезда за рубеж. Стоит отметить, что речь идет о сумме долга, превышающей 10 тыс. рублей.

В результате принятой меры 880 граждан вернули предприятиям ЖКХ долги на общую сумму 28 млн рублей.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области пишет, что с января по ноябрь текущего года судебными приставами Иркутской области в пользу коммунальных служб взыскано 509 млн 297 тыс. рублей.