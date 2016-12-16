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В Иркутской области внедрением системы квалификаций и профстандартов займется региональный центр по профессиональным квалификациям

Поддержку внедрению национальной системы квалификаций и профессиональных стандартов в Приангарье начнет оказывать региональный центр по профессиональным квалификациям. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на Совете по развитию профессиональных квалификаций в Иркутской области, заседание которого прошло впервые.

В ходе обсуждения было решено, что базой регионального центра станет ГАУ дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования».

– С 1 января 2017 года вступит в силу Федеральный закон "О независимой оценке квалификации". Вопросов, связанных с подготовкой кадров, возникает много. Основной вопрос в сфере занятости – это дисбаланс спроса и предложений на рынке труда.

Для его решения необходимо координировать деятельность всех заинтересованных сторон. Одной из первостепенных задач Совета станет работа по созданию регионального методического центра по профессиональным квалификациям, – подчеркнул Сергей Левченко.

Помимо внедрения национальной системы квалификаций и профессиональных стандартов, центр будет осуществлять оценку квалификаций, взаимодействовать с отраслевыми сообществами, Национальным агентством развития квалификаций. Также в задачи центра будут входить развитие системы непрерывного профессионального образования, проведение научно-исследовательских и методических работ, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников, которые обеспечивают модернизацию и технологическое производство.

Справка:

В состав Совета вошли руководители крупнейших объединений работодателей Иркутской области, представители Правительства региона, руководители ВУЗов Иркутской области, представители общественных организаций.