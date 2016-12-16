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В Иркутской области осуждены трое мужчин, вырубившие лес на 19 млн рублей

Фото: flashsiberia.com

В сентябре 2016 года Усть-Кутский городской суд признал троих мужчин виновными в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Следствие установило, что в мае-июле 2015 года организованная преступная группа в составе заместителя директора по производству ООО «Фортуна», мастера леса того же лесозаготовительного предприятия, и еще одного лица, неофициально работающего в организации мастером–отводчиком леса, совершили незаконную рубку леса в Усть-Кутском районе.

Ущерб государственному лесному фонду от действий организованной группы составил 19 миллионов рублей, и до настоящего времени не возмещен.

Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Мастеру леса – 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком два года, и третьему лицу – 2 лет лишения свободы с испытательным сроком два года шесть месяцев. Все осужденные лишены права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок от 1 года до 2 лет 6 месяцев.

Однако государственный обвинитель обжаловал приговор суда в связи с мягкостью назначенных осужденным наказаний. Суд второй инстанции с доводами прокурора согласился.

Апелляционными определениями Иркутского областного суда приговоры в отношении «черных лесорубов» изменены.

Изменено указание на применение условного осуждения для двух лиц. Заместитель директора по производству и мастер леса ООО «Фортуна», направлены для отбывания наказания в места лишения свободы, условное осуждение третьего лица оставили без изменений, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.