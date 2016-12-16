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Глава села в Иркутской области будет отбывать срок за незаконное приобретение квартиры и растрату бюджетных средств

Братский районный суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Зябинского муниципального образования Станислава Моняхина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения).

Поводом для возбуждения данного уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой обнаружилось, что глава поселения злоупотреблял своими полномочиями при реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья и растраты средств муниципального бюджета.

Суд установил, что в 2015 году Моняхин, используя служебное положение, признал свою супругу нуждающейся в улучшении жилищных условий и предоставил ей новую квартиру, стоимостью более 1,1 млн рублей, в доме, построенном в п. Зяба в рамках программы переселения из ветхого жилья.

Кроме того, Моняхин в феврале 2016 года оплатил из бюджета наложенные на него службой судебных приставов штрафы и исполнительские сборы в размере 148 тыс. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Моняхина к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Приговор в законную силу не вступил.