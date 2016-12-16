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На реке Чуне открыт ледовый переход

В Иркутской области на территории Полинчетского муниципального образования открыта ледовая переправа на реке Чуне в районе села Кондратьево. Переход огорожен вехами, оснащен спасательными досками, шестами и информационными стендами. Контроль за толщиной и изменениями структуры льда в урочище Шульген будет выполняться постоянно. Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что движение по льду на данном участке разрешено только для пешеходов - выезд автотранспорта категорически запрещен, о чем свидетельствуют соответствующие дорожные знаки.