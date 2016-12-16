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Утвержден макет символики празднования 80-летия образования Иркутской области

Эскиз символики 80-летия образования Иркутской области утвержден на заседании Оргкомитета по подготовке празднования юбилея региона. Совещание прошло под руководством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Как отметил управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Александр Суханов, к работе над макетом празднования были привлечены художники-дизайнеры, которые предложили несколько типов символики. Обсуждения прошли среди специалистов. Геральдисты предложили использовать герб Иркутской области, внутри которого будет размещена вся тематическая информация, эскиз выполнен в монохромном исполнении, что удобно в исполнении в печати и при нанесении на сувенирную продукцию.

На заседании был рассмотрен план празднования в муниципальных образованиях региона, где тоже пройдут спортивные соревнования, праздничные концерты, встречи с ветеранами.

Участники совещания утвердили предложение руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной внести в план юбилейных мероприятий крупную туристскую выставку «Байкалтур» и Международный Байкальский фестиваль Зимних Игр «Зимниада», который пройдет в феврале-марте 2017 года.

По итогам обсуждения Сергей Левченко дал поручение подробно разработать праздничную декаду в сентябре 2017 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.