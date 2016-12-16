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Трое жителей Приангарья осуждены за рубку леса более чем на 1,2 млн рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям Аларского района Иркутской области, один из которых несовершеннолетний. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 260, ч. 4 ст. 150, ч. 3 ст.260 УК РФ(незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере; вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления; незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с февраля по март 2016 года трое мужчин, действуя в составе сообща, из корыстных побуждений, находясь в лесном массиве Заречного участкового лесничества "Заречная дача", расположенного недалеко от д. Ныгда Аларского района, систематически нелегально вырубали сосны.

Своими действиями они нанесли лесному фонду Российской Федерации материальный ущерб на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщает, что Аларский районный суд Иркутской области приговорил организатора к шести годам лишения свободы условно, одного из участников группы – к одному году лишения свободы условно, а несовершеннолетнего – к одному году и двум месяцам лишения свободы условно.